RC Lens : Franck Haise n'est plus le manager général des Sang et Or

Franck Haise est toujours le coach du RC Lens, mais il n'est plus son manager gébéral, une deuxième casquette qu'il avait depuis le départ de Florent Ghisolfi vers Nice il y a un an et demi. le coach du Racing Club de Lens Franck Haise est devenu manager général du club artésien en octobre 2022. Il n'a plus qu'une casquette Un rôle que le technicien de 52 ans n’occupera donc plus, comme l'annonce le RCL dans un communiqué. Haise conserve donc son rôle d’entraîneur, mais ses fonctions se cantonneront donc à cette fonction là.Haise va se "recentrer sur la fonction de manager de l'équipe professionnelle. Tourné vers la fin de saison et ses stimulants défis, celui qui a été élu entraîneur de l’année 2023 pourra ainsi pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première", précise le communiqué.

Évolution de l’organisation sportive du Racing



▶️ https://t.co/rWeOD9SlvM#RCLens pic.twitter.com/SB5p73OEE9 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 31, 2024

Laurent HESS

Rédacteur