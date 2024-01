RC Lens : Fribourg envoie un message aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Le RC Lens devra écarter Fribourg s'il veut s'offre une campagne sympa en Ligue Europa, et cela ne s'annonce pas une mince affaire. Hier, alors que Loïs Openda a inscrit son 12e but en championnat lors de la 18e journée de Bundesliga, Fribourg a battu Offenheim (3-2)

Fribourg a renversé Offenheim à 10 contre 11

Après avoir débuté 2024 par un nul contre Union Berlin (0-0), Fribourg a signé une belle victoire à l'extérieur. Lucas Höler et Vincenzo Grifo ont permis aux futurs adversaires du RCL de prendree l'avantage mais Wout Weghorst et Maximilian Beier ont permis à Offenheim de revenir au score. Et c'est après l’expulsion du défenseur central Manuel Gulde que Roland Sallai a offert la victoire à Fribourg, à 10 contre 11. Ce qui en dit long sur les ressources mentales de cette équipe.

Guten Morgen & schönen Sonntag! pic.twitter.com/GsA3NGLJ1a — SC Freiburg (@scfreiburg) January 21, 2024

Podcast Men's Up Life