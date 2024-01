RC Lens : gros casse-tête en vue pour Franck Haise !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lens devra se passer de deux joueurs importants pour la rencontre contre Toulouse : Przemysław Frankowski,et Jonathan Gradit ne fouleront pas la pelouse du TFC dimanche prochain. Trois suspendus, dont Haise Comme Franck Haise, Jonathan Gradit s'est fait fait expulser lors de la défaite à domicile face au Paris Saint-Germain (0-2). Pour Frankowski la donne est différente, le Polonais a accumulé trois cartons jaunes au cours des 10 derniers matchs. Haise va donc devoir innover en Occitanie... Przemyslaw Frankowski manquera aussi Toulouse-#RCLens https://t.co/cmYkh886JA — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 25, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Comme Franck Haise, Jonathan Gradit s'est fait fait expulser lors de la défaite à domicile face au Paris Saint-Germain (0-2). Pour Frankowski la donne est différente, le Polonais a accumulé trois cartons jaunes au cours des 10 derniers matchs. Haise va donc devoir innover en Occitanie...



Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur