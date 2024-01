RC Lens : Haise a la cote en Europe !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe a consacré un article sur la valse des entraîneurs qu'il pourrait y avoir l'été prochain, provoqué notamment par l'annonce du départ de Jürgen Klopp. Haise bientôt sur un banc d'un Big 4 ? Mais alors que nos confrères soulignent que les clubs des quatre plus grands championnats européens (Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga) tournent de plus en plus le dos aux entraîneurs tricolores, l'espoir de retrouver un Français sur un banc du Big 4 pourrait venir de l'actuel coach du RC Lens, Franck Haise. "Le Lensois Franck Haise fait parler de lui en Europe et un beau parcours en Ligue Europa renforcerait son pouvoir d'attraction", explique le quotidien sportif. Voici la une du journal L'Equipe du mercredi 1er février 2024 !



Fabien Chorlet

Rédacteur