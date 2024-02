RC Lens : Haise a un doute à Nantes et se lâche sur son avenir et la fin du Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le point sur le groupe et le Mercato

« Il y a une légère incertitude pour Neil El Aynaoui mais ça ne paraît bien méchant. Massadio, comme on l'avait dit, c'est qu'il n'y aura pas de départ s'il n'y a pas d'arrivée. Et il n'y aura pas d'arrivée. Pour Oscar Cortès, on se dirige vers un prêt avec option à Glasgow. »

Haise a bien analysé le FCN

« J'ai regardé certains de leurs derniers matches, notamment contre Reims où ils ont laissé peu de possibilités. Contre Laval en Coupe, ils auraient quand même du passer. C'est une équipe solide, qui retrouve des joueurs de la CAN. »

Sa décision de ne plus être manager général

« J'ai pris la décision de préserver mon énergie. La direction m'a écouté, et a accepté ma demande pour que je me recentre sur mon cœur de métier, celui que j'aime le plus. Etre auprès de mes joueurs, de mon staff. Ca faisait un moment que j'étais dans cette réflexion. J'ai fait une formation avec le centre de recherche de la DTN qui parle du stress chez les managers. On a évoqué le fait d'être capable de s'écouter. Si je me recentre sur le métier d'entraîneur, c'est parce que je veux toujours faire ça. Ca fait 7 ans que je suis ici, je suis sous contrat jusqu'en 2027. Moi je suis là, et je suis bien là. »

