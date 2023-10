RC Lens : Haise annonce deux forfaits, juge Wahi et loue le travail du FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le groupe

"Face au PSV, il ya eu de petits bobos. David Pereira Da Costa, touché à la cuisse, devrait être absent une quinzaine de jours. Pour Wesley Saïd, problème à la cuisse également. Je vais le laisser souffler et il ne sera pas là face au FC Nantes. J'ai un groupe qui est homogène, qui est de qualité. Qui permet de varier les associations, de faire des changements sans bouger la dynamique. C'est important pour un entraîneur d'avoir ses possibilités là."

La venue de Frédéric Hébert au recrutement

"Son expérience est intéressante. Le profil recherché pour nous renforcer et nous soulager sur certaines tâches, Fred correspondait. Le travail a commencé."

Wahi

""J'attends plus de lui sur l'aspect défensif. Il fait partie des joueurs que je vois souvent en vidéo, en individuel. L'objectif c'est le joueur soit le plus au clair possible de ce qu'il voit. C'est normal de passer par là."

Le FC Nantes

"Nantes est une équipe qui est en très bonne posture, qui a gagné 4 de ses 5 derniers matches. Une équipe qui travaille bien. Quand on laisse du temps, les gens peuvent mettre des choses en place."

