RC Lens : Haise annonce une nouveauté et une pluie de mauvaises nouvelles avant Lorient

Samba touché, Lens a plein de blessés !

« Wesley Saïd a repris individuellement. David Pereira da Costa a repris la course, on espère le retrouver la semaine prochaine. Wuilker Fariñez a repris les spécifiques cette semaine. Ca avance, son différentiel est encore un peu trop important entre ses deux jambes. On a bon espoir qu'il puisse reprendre collectivement dans les prochaines semaines. Pour Jimmy Cabot, les dernières nouvelles ne sont pas terribles. Dès qu'il fait un petit effort, son genou regonfle. Le genou ne réagit pas bien. Il passera pas un nettoyage articulaire la semaine prochaine. Brice Samba est un peu embêté par son genou. Il s'est entraîné en salle, il n'y a rien de trop grave. »

Un moral positif, une première cette saison !

« Après Nantes, le moral est plutôt positif. On a retrouvé de la solidité défensive depuis quelques matches. Si on retrouve un peu plus d'efficacité devant, c'est plutôt une bonne chose. C'est bien d'avoir eu ce ratio là. Plus de certitudes ? Non pas vraiment mais des convictions oui. Je connais mon groupe, je vois l'évolution de certains joueurs. On doit être tout le temps à 100%. On a encore du travail sur l'animation défensive, mais les choses ont avancé, physiquement et dans les connexions. Dans la volonté de défendre aussi parce que ça demande des efforts. »

