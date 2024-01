RC Lens : Haise compte ses absents et fait une annonce sur Samba

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est un RC Lens privé de nombreux éléments qui va affronter l'AS Monaco, dimanche à 14 heures 30, lors des 32es de finale de la Coupe de France. Car Franck Haise, l'entraîneur des Sang et Or, l'a confirmé en conférence de presse il y a quelques minutes, huit joueurs sont absents pour diverses raisons.

Samba dans les buts

Bien entendu, il y a ceux retenus à la Coupe d'Afrique des Nations (Guilavogui, Mendy, Abdul Samed), en marge de Khusanov (Coupe d'Asie) et de Cortés (tournoi pré-olympique). Auxquels il faut rajouter Gradit, qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine, Machado, dont le retour n'est pas attendu avant la mi-février, et Haïdara, out pour 4 semaines.

Par ailleurs, Franck Haise a indiqué que c'est bel et bien Brice Samba, l'habituel titulaire, qui garderait les buts face à l'AS Monaco.

On se dirige vers une défense à 4 (« A Nice, on a défendu tout le match à 4 », fait remarquer Franck Haise) au regard des 3 axiaux absents sur les 5 dont dispose le #RCLens, et sûrement une défense Aguilar, Danso, Medina, Frankowski. #RCLASM — Laurent Mazure (@Laurentmazure) January 5, 2024

