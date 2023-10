RC Lens : Haise confirme pour Wahi et déroule le tapis rouge au PSV

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le point médical

"Il n'y a pas d'incertitude en dehors de nos blessés longue durée que sont Jimmy Cabot et Wuilker Farinez." Elye Wahi, absent face au Havre (0-0) en raison d'une blessure à la cheville gauche, fera donc son retour dans le groupe lensois.

Comment passer de la L1 à la C1 ?

"L'idée est de prendre les matchs comme ils viennent. On a été focalisé sur Le Havre et maintenant sur le PSV."

"Le PSV est une équipe complète et en grande forme"

Le PSV

"C'est une équipe qui a une vraie expérience en Ligue des Champions, elle surclasse son championnat qui est devant le notre au coefficient UEFA. Son jeu est basé sur l'attaque. C'est une équipe complète et en grande forme. Face à eux, je ne suis pas certain qu'on soit plus à l'initiative."

Des changements d'objectifs en C1 ?

"Au-delà du plaisir, l'objectif est de rester fidèle à ce que l'on peut produire, ce que l'on doit donner. Si on avait gagné 1-0 contre Le Havre, je n'aurais quand même pas été satisfait du contenu. C'est ça qui m'intéresse."

L'ambiance de Bollaert

"Vous serez là demain (mardi) soir pour vivre cet atmosphère qui est toujours spéciale."

Propos retranscrits par RMC Sport.

