RC Lens : Haise déplore des absences et encense le jeu des Rémois

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le groupe "Sotoca est suspendu, Facundo Medina également. Pour les absents, l'opération de Machado s'est bien passée, mais il n'est donc pas là. Nampalys Mendy est également blessé et sera absent jusqu'à la trêve. A priori, c'est 4 semaines d'indisponibilité. On a une grosse incertitude pour Jonathan Gradit sorti pour un problème au mollet. Il est très incertain." Le Stade de Reims "Leurs joueurs sont partout. Cette équipe impose un pressing soutenu, a des joueurs talentueux. C'est une très belle équipe que j'apprécie de regarder. Un concurrent ? Elle n'a pas été loin d'accrocher quelque chose la saison dernière. Ils sont dans la même veine lors de cet exercice, même si ils restent sur 3 défaites en quatre matches. Mais ça joue vraiment bien. J'aime beaucoup leur entraîneur d'ailleurs, j'aime ce qu'il dégage. J'adore le personnage. Et au vu de son âge, ce ne serait pas étonnant qu'on le retrouve au top dans les prochaines années." Difficile de repartir après Séville "Après la C1, on a plutôt bien géré jusque-là lorsqu'on retrouve la Ligue 1. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a deux matches contre des équipes fortes. J'attends donc que l'équipe mette toute l'énergie nécessaire. Ce sera indispensable face à Reims et Nice." Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer A égalité de points avec le Stade de Reims au classement (23), le RC Lens aura l'occasion de prendre ses distances, demain, lors de l'opposition entre les deux équipes à Bollaert. L'entraîneur du Racing, Franck Haise, espère surfer sur la bonne forme du moment de ses Sang et Or.

Benjamin Danet

Rédacteur