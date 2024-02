RC Lens : Haise envoie un message à ses joueurs et à Fribourg avant le match retour

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Après le match nul concédé dimanche dernier par les siens sur la pelouse du Stade de Reims (1-1), Franck Haise était déjà tourné vers le 16e de finale retour de la Ligue Europa contre Fribourg, qui aura lieu ce jeudi (18h45). L'entraîneur du RC Lens a notamment rappelé à ses joueurs qu'il fallait profiter au maximum de ces moments européens.

"On fera tout pour se qualifier"

"On va de nouveau récupérer pour certains, travailler pour d’autres. Et cap sur l’Allemagne pour l’Europe qui nous fait vivre de belles choses, des matchs difficiles mais quand même de belles choses. Il faut le goûter, on ne sait jamais quand ça revient", a-t-il confié avant d'envoyer un message fort au club allemand. "On fera tout pour se qualifier puis on fera tout pour aller rechercher l’Europe pour le futur du RC Lens." Pour rappel, le RC Lens et Fribourg se sont tenus en échec au match aller (0-0).

