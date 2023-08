RC Lens : Haise liste les carences de son équipe après la défaite à Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Après une préparation assez prometteuse, le RC Lens a réalisé l'entame qu'il fallait à Brest cet après-midi, pour ses débuts en championnat. Sotoca (10e) et Machado (22e) lui ont permis de prendre une belle avance à Le Blé, face à un adversaire redoutable depuis l'arrivée d'Eric Roy en cours de saison dernière. Mais les Bretons ont réduit la marque juste avant la pause sur pénalty et ils ont fini par renverser les Sang et Or en seconde période (3-2). De quoi, forcément, contrarier Franck Haise, qui a listé les manques de son équipe dans le Finistère.

"Quand on se fait bouger une fois, 2 fois, 3 fois… "

« Il y a la déception du résultat, mais surtout sur ce qu’on a pu faire pendant 40 minutes puis plus du tout ou trop rarement sur le reste du match. Même s’ils recollent au score sur un penalty, on doit continuer à être nous-mêmes ce qui n’a pas été le cas. On savait que Brest avait des arguments et allait mettre une vraie pression. Il faut être capable d’y répondre avec une agressivité bien supérieure sans le ballon, et avec aussi car il doit aller plus vite. »

« Quand on se fait bouger une fois, 2 fois, 3 fois… Et aller plus vite avec le ballon, c’est aussi une forme d’agressivité à avoir, il faut que le ballon sorte plus vite des pieds. Quelques joueurs l’ont fait mais trop peu. Je n’avais pas l’habitude de voir mon équipe connaitre un tel changement de visage. Si on se voit trop beau, la Ligue 1 nous remet vite à notre place. Quand vous avez maîtrisé 90% de la première période et que vous rentrez à 2-1 sur un penalty alors qu’on était plus proche du 3-0, il faut être costaud. Il faut continuer à faire des efforts, être solides dans les duels parce qu’il y a du jeu direct et là, on a eu beaucoup de manques chez beaucoup de joueurs, également chez certains qui sont entrés. »

Le discours très lucide de Franck Haise à la sortie de la rencontre #SB29RCL #RCLens :https://t.co/OUnXYIeD43 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 13, 2023

Podcast Men's Up Life