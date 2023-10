RC Lens : Haise peut compter sur un renfort inattendu

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Ce vendredi, L'Equipe consacre une un long article au RC Lens et à sa cohorte d'internationaux. Un phénomène nouveau pour les Sang et Or, qui n'avaient plus été à pareille fête depuis deux décennies. Huit des héros de la victoire contre Arsenal (2-1) il y a deux semaines et demi étaient dispersés aux quatre coins de la planète pendant la quinzaine consacrée aux sélections. Ce qui occasionne un casse-tête pour Franck Haise, qui va notamment laissé Deiver Machado au repos pour le match contre Le Havre.

"Les jeunes sont désormais au niveau"

Mais L'Equipe explique que l'entraîneur des Sang et Or peut compter sur les jeunes de La Gaillette. Invités aux entraînements pour faire le nombre, ceux-ci ont montré un niveau de jeu qui a épaté Florian Sotoca : "Depuis l'an dernier, je trouve que le club a aussi grandi par rapport à ça. Avant, quand on jouait avec les jeunes, on gagnait souvent 7 ou 8-0. Ils sont désormais au niveau". Le Racing a donc un beau présent mais également un bel avenir devant lui !

