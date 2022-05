RC Lens : Haise ne déplore qu'un absent pour Reims et voit plus loin avec Kalimuendo

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les absents

"Hormis Jean-Louis Leca, suspendu, on devrait avoir tout le groupe disponible."

Saïd

"Wesley Saïd a eu un certain nombre de blessure, il est arrivé après une longue blessure, avec un gros déficit musculaire. On l'a fait monter en puissance. Il a été impactant comme rentrant puis titulaire avant de reconnaitre des petits soucis de blessure."

La finale de la Coupe de France

"Je sais pas si on regardera la finale de Coupe de France ensemble, après est-ce que ça va changer quelque chose sur ce qu'on veut faire sur la fin, non."

Reims

"Reims a obtenu son maintien. Je pense qu'ils ont aussi la volonté d'aller chercher un peu plus loin."

Kalimuendo

"Arnaud Kalimuendo a maintenant 30 matchs de plus. Ça lui permet de se développer sur tous les aspects. Le Kali dans un an ou 5 ans sera encore un autre joueur. Chaque minute, chaque but marqué ou non lui amènent des choses. Il a bien progressé pendant ces 2 saisons à Lens."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Wesley Saïd avant #SDRRCL #JourDeConf https://t.co/Rdv5UKBHNg — Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2022

Pour résumer Franck Haise était présent ce vendredi en conférence de presse au RC Lens à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or d’aborder la gestion de son groupe.



Fabien Chorlet

Rédacteur