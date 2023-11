RC Lens : Haise tacle plusieurs joueurs après Arsenal et chauffe déjà l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Jamais Franck Haise n’avait encaissé sur le banc du RC Lens une aussi large défaite qu’hier soir face à Arsenal (0-6). Déjà plié à la mi-temps, le match a été un cauchelar de bout en bout pour les Sang et Or, qui ont même trouvé le poteau sur une frappe sèche de Facundo Medina.

« On n’espérait pas ça, on espérait bien autre chose, a pesté Haise. On est fautifs sur notre point fort, à savoir notre défense centrale. J’ai revu les buts, on a beaucoup de choses à se reprocher. Est-ce qu’on avait la capacité et la qualité pour se hisser une deuxième fois au niveau ? Ca n’a pas été le cas. On ne peut pas être à cette hauteur de manière régulière. Il faut l’accepter, il faut le reconnaître. Le foot nous permet dans 3 jours de jouer contre Lyon. »

Lens attend Lyon avec impatience

Ancien défenseur du RC Lens, Christophe Delmotte abonde dans le sens d’haise au sujet d’un rebond en vue contre l’OL (samedi, 17h). « C’est toujours positif pour un groupe d’avoir la possibilité de rebondir tout de suite, a-t-il glissé à L’Équipe. En plus, les Lensois savent qu’ils seront reversés en Ligue Europa s’ils ne perdent pas contre le Séville FC au dernier match, ce qui resterait une belle performance... »

