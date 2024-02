RC Lens : Haise va prendre une mesure forte face au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Dimanche dernier, à Toulouse (2-0), le RC Lens a surpris son adversaire avec un schéma différent de celui appliqué par Franck Haise depuis son arrivée il y a quatre ans. Les Sang et Or ont joué bas, mais avec deux attaquants, ce qui leur a permis de porter le danger plus rapidement dans la surface du TFC. Selon l'adjoint de Haise, Lilian Nalis, ce schéma à deux pointes pourrait être de nouveau utilisé à Nantes samedi soir et pour la suite de la saison.

"Il fallait redynamiser ce secteur"

"Depuis quinze jours, on travaillait avec deux attaquants. L'idée était de se dire qu'en mettant des attaquants sur le terrain, on avait plus de chances de marquer des buts. Sur les deux derniers matches, Nice et Paris (défaites 2-0), on n'avait pas marqué. Il fallait redynamiser ce secteur. Ça peut être intéressant puisqu'Elye (Wahi) était moins esseulé devant. Il a fait un gros match dans ses courses, dans ses appels, il a fait mal à l'adversaire. Wesley et lui se sont bien trouvés. La question se pose aussi avec la profondeur de banc. Quand on va retrouver Guilavogui après la CAN, Sishuba qui pointe le bout de son nez, ça donne la possibilité de débuter avec deux attaquants et de changer en cours de match."

Avoir le sens du 𝒃𝒖𝒕 ⚽️ et du 𝐫𝐲𝐭𝐡𝐦𝐞 🕺#FierDEtreLensois #TFCRCL pic.twitter.com/vtuxD2ZbHW — Racing Club de Lens (@RCLens) January 29, 2024

