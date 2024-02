RC Lens : l'énorme coup de gueule de Franck Haise après Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

En colère, Franck Haise. A la suite d'un fait de jeu survenu à la 52e minute, lorsque le Rémois, Joseph Okumu, a mis un énorme tacle sur le joueur du RC Lens, Frankowski. En dépit du VAR, l'arbitre Benoît Millot a finalement décidé de mettre un carton jaune au défenseur du Stade de Reims. Et non un rouge.

"On attend quoi ?"

Franck Haise ne comprend toujours pas. "Il faut attendre une jambe cassée ? Qu’est ce qu’il faut attendre en fait ? Qu’est-ce qu’il faut de plus ? Il est appelé par la VAR, alors qu’ à Nantes, les deux pieds sur le genou de notre joueur, il n’y a pas faute, et pas de VAR. Et là, il peut lui casser la jambe. Je me doute qu’il ne veut pas lui casser la jambe, sauf qu’il peut la lui casser. Donc on attend quoi ? Qu’il y ait une jambe cassée pour faire le travail ? La VAR a fait le travail là. Je veux que l’arbitre puisse expliquer. Vivement la sonorisation… elle n’arrivera peut-être jamais, mais j’ai vraiment dû mal à comprendre. Ça arrive tous les week-end, et pas que pour nous. C’est possible de faire des erreurs, d’accord en direct avec la vitesse c’est compliqué à juger, mais quand la VAR vous appelle, et que l’image est nette, je ne sais pas quoi dire."

