RC Lens : la sanction est tombée pour Haise, elle est lourde !

Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Exclu dimanche dernier lors du 32e de finale de Coupe de France entre le RC Lens et l'AS Monaco (2-2, 5-6 t.a.b.), Franck Haise a écopé par le FFF d'une suspension de quatre matchs dont un avec sursis. L'entraîneur des Sang et Or ne retrouvera son banc que dans un mois. Ce sera face au RC Strasbourg, le 11 février prochain. Le club artésien a décidé de ne pas faire appel de cette décision.

👮 Exclu lors de #RCLASM pour avoir répété « c’est honteux » suite à une action très litigieuse dans la surface adverse, Franck Haise a écopé d’une (lourde) suspension de 4 matchs dont un avec sursis auprès de la FFF. Le tacticien artésien retrouvera son banc pour #RCLRCSA. pic.twitter.com/JHsTo4J8N8 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 12, 2024

