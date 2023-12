RC Lens : le club tape du poing après l'interdiction de déplacement de ses supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Dans son communiqué, le RC Lens affiche plusieurs paradoxes et celui du mauvais traitement réservé à ses fans. "Le Racing, dans une visée d’équité, souhaite pointer des éléments qui suscitent sa plus grande interrogation. Alors qu’une réunion de préparation s’est tenue mardi avec la préfecture au cours de laquelle la venue des supporters Sang et Or n’a aucunement été remise en cause, l’interdiction formulée le lendemain est apparue comme une décision prise de manière discontinue.

À soixante-douze heures de la tenue de la rencontre, une annulation tardive de ce type a des conséquences irréversibles sur des centaines de réservations (transport, hébergement) effectuées bien en amont par les sympathisants du RCL. Enfin, par ce timing précipité, un paradoxe est à soulever : l'effet coercitif subitement souhaité n'engendrerait-il pas, sur place, une mobilisation sécuritaire renforcée ? Dans l’arrêté, qui évoque « l'inexistence de contentieux entre les supporters des deux clubs », il est fait mention « du caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public depuis le lancement du championnat de France de football ». À l’heure où des drames se sont produits aux abords de certains stades, le Racing, club historique, populaire qui promeut le supportérisme et sa ferveur joyeuse, a une pleine conscience de sa responsabilité, celle de s’inscrire et d’œuvrer dans l’unité du football français. Au titre de cette indispensable unité, vectrice d’un nécessaire renouveau, comment est-il dès lors possible que la moitié des rencontres de la J15 puisse se jouer avec des parcages ouverts et qu’une rencontre non classée à risque engendre une interdiction ?

Au moment où apparaissent déjà des inégalités, le club en appelle à une lisibilité beaucoup plus nette."

