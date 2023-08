RC Lens : le coach de Manchester United pointe une faiblesse chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Malgré une prestation intéressante dans l'ensemble, le RC Lens s'est incliné sur la pelouse de Manchester United (1-3), encaissant trois buts en dix minutes au retour des vestiaires. Au coup de sifflet final, l'entraîneur des Red Devils, Erik Ten Hag, n'a pas caché sa satisfaction d'avoir fait craquer le collectif lensois.

Une faille identifiée

Le coach néerlandais est notamment revenu sur le but exceptionnel de Florian Sotoca avant d'expliquer la victoire des siens au micro de MUTV. L'occasion pour lui de relever le talon d'Achille du jeu protagoniste et généreux des Sang et Or.

"Nous faisons une erreur et nous le payons ! Il fallait seulement rester calmes, garder l’objectif et les principes que nous avons dans le jeu. Il fallait garder le plan de jeu parce que vous l’avez déjà vu, quand vous gagnez le ballon contre eux, c’est très ouvert ensuite. Quand tu as la possession, tu peux te créer des occasions contre cette équipe de Lens, qui a joué très courageusement mais il faut les punir et je pense que, finalement, on l’a fait."

