RC Lens : le PSV envoie un message aux Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Il n'y a pas eu de vainqueur cet après-midi entre le FC Lorient et le RC Lens (0-0), au Moustoir, et Adrien Thomasson, entré en jeu, n'a pas caché sa déception au moment d’analyser la rencontre au micro du diffuseur. Un carton pour préparer la venue des Lensois "On manque d’agressivité, de justesse technique dans la surface adverse", a pesté Adrien Thomasson après la rencontre. Des soucis que n'a pas connu le PSV, futur adversaire du RCL en Ligue des champions, mercredi prochain. Ce samedi, le club batave a cartonné en déplacement sur la pelouse de l'Heracles Almelo (6-0), avec six buteurs différents et quatre buts inscrits en deuxième mi-temps. En forme, le PSV... Six goals, we keep on going 🥵#HERPSV pic.twitter.com/8vNcFL6VvI — PSV (@PSV) November 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le RC Lens a dû se contenter d'un match nul à Lorient (0-0), ce samedi, son prochain adversaire en C1, le PSV, a confirmé ses bonnes dispositions... Ce samedi, le club batave a cartonné en déplacement sur la pelouse de l'Heracles Almelo (6-0), avec six buteurs différents et quatre buts inscrits en deuxième mi-temps.

Laurent HESS

Rédacteur