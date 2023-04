RC Lens : le titre, son avenir... Danso se lâche

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce vendredi soir (21h), le RC Lens accueille le RC Strasbourg, avec l'ambition de gagner pour mettre la pression sur le PSG et l'OM. En effet, avec une victoire, le Racing reviendrait à trois longueurs du club de la capitale et en prendrait trois d'avance sur les Phocéens. La Voix du Nord publie une interview de Kevin Danso dans laquelle le défenseur autrichien évoque la fin de saison et son avenir. Pour ce dernier thème, il fait preuve de langue de bois : "Pour le moment, le futur, c'est le prochain match, je ne pense pas plus loin. C'est important de continuer à jouer et on verra à la fin. J'aime être ici, je suis toujours heureux et volubile aux entraînements, je profite de l'instant présent". Mais pour le premier, il est beaucoup plus prolixe...

"On a travaillé trop dur pour laisser filer ces neufs matches"

"Ça parle autour du club mais, nous, on doit continuer à montrer que c'est une très bonne saison. On est tous conscients qu'on doit tout faire pour finir le plus haut possible. On a travaillé trop dur pour laisser filer ces neufs matches. On est déterminés. Si tu écoutes trop ce qu'il se dit, tu peux te laisser emporter. On a des joueurs, et le coach toujours, qui nous rappellent de rester concentrés. On a fait les choses bien, il ne faut pas qu'une pression de l'extérieur nous fasse dévier de notre ligne. Tout ce à quoi je - on - pense, c'est essayer de gagner ces matches. Si on les gagne, on finira haut !"