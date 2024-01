RC Lens : le vestiaire soulagé d’avoir cassé la série à Toulouse, Sotoca lance un message pour l’Europe

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Lilian Nalis (entraîneur adjoint) : « Cette victoire est belle. Je suis surtout content pour l’équipe. On était sur deux défaites. On a cassé la série avec en plus deux joueurs qui, ce soir, mettent leur premier but de la saison. C’est une victoire importante avec beaucoup de signaux positifs.

Avec Franck Haise, on reste connecté en fonction du ressenti terrain, du ressenti tribune. Ça nous a permis d'ajuster certaines choses pendant le match et d’aller chercher la victoire. »

Première pour Diouf, Sotoca relance la course à l’Europe

Andy Diouf : « On est content, j'espère que ça va lancer une série positive. C'est la première fois que je mets un but du pied droit. Je suis content, ça vient récompenser mes efforts. »

Florian Sotoca : « On restait sur 3 mauvais résultats (Nice, Monaco et Paris). On mérite cette victoire, même si on subit un peu sur la fin. Mon match en piston ? J'essaie de m'adapter au max. On va essayer de continuer à aider l'équipe (…) Devant, il y a eu beaucoup de résultats positifs. On revient à un point de l’Europe. On s’accroche, on est là. »

