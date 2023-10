RC Lens : le Wesley Saïd nouveau est arrivé, il explique pourquoi

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

La concurrence est rude, les places sont chères. Preuve, au fond, que le RC Lens a bel et bien changé de dimension et que pour chacun de ses éléments, il n'est pas forcément simple de s'imposer. C'est le cas de Wesley Saïd, l'attaquant artésien, qui a disputé 5 rencontres depuis le début de la saison et marqué à une reprise. "On a un effectif de qualité, faut toujours être prêt peu importe la compétition. Les places sont chères, faut être performant à chaque fois. Il faut toujours être au moins disponible pour le groupe."

"Sans appréhension"

Face aux médias, ce mercredi, le Sang et Or a également expliqué tout ce qu'il avait récemment mis en place afin d'être plus performant. Pour notamment s'imposer comme une évidence aux yeux de son entraîneur, Franck Haise. Propos retranscrits par Lensois.com.

"J'ai changé pas mal de choses, j'ai changé de méthode, je fais aussi plus attention à la récupération invisible. J'arrive mieux à enchaîner. Sur l'hygiène de vie, je suis entré plus dans le détail par rapport à avant. J'ai remarqué que je pouvais moins me permettre de laisser des choses passer que d'autres peut-être. ça va dans le bon sens. J'ai plus accentué les choses dans le sommeil, dans mon alimentation, je suis un peu plus suivi. Ce sont des petites choses qui font que je me sens bien et que je joue sans appréhension."

WS : "On est tous des compétiteurs, on a envie de participer à tous les matches. Dans ce groupe très peu ont déjà joué la LDC. On a démontré qu'on avait le niveau pour y accéder et on veut montrer qu'on a le niveau pour y faire quelque chose." #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) October 18, 2023

