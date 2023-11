RC Lens : les 3 Sang et Or ayant plombé le Racing face au PSV

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Ce soir, comme depuis le début de sa campagne de Ligue des champions, le RC Lens a été à la hauteur de l'événement. Mais pour la première fois depuis le début de sa campagne, il s'est incliné. Les Sang et Or ont pourtant rendu tous les coups assénés par le PSV Eindhoven mais les Néerlandais se sont montrés plus réalistes, inscrivant l'unique but de la partie par Luuk De Jong dès la 12e minute. Cette défaite, pas du tout inquiétante pour la suite des opérations même si elle fait reculer le RCL à la 3e place, porte le sceau de trois défaillances individuelles.

Kevin Danso : le défenseur central autrichien a réalisé un très bon match. Mais le très haut niveau sanctionne la moindre faute et il en a commis une sur le but encaissé. C'est en effet lui qui aurait dû marquer Luuk De Jong et donc le devancer dans le duel aérien. Ironie du sort, plutôt que de s'occuper de son propre marquage, il a rappelé à un partenaire de garder à l'œil son joueur. Et c'est ainsi que l'ancien Barcelonais lui est passé devant pour tromper Brice Samba d'un gros coup de tête. Une seule erreur dans la partie mais elle coûte cher...

Frankowski et les centres, c'était pas ça !

Przemysław Frankowski : rien qu'en première période, le RC Lens a manqué 11 centres, dont 5 rien que pour le Polonais ! Forcément, sans cette arme offensive, le Racing ne risquait pas de trouver le chemin des filets. S'il s'est bien attaché à boucher son couloir au niveau défensif, Frankowski a vraiment peiné à exister en attaque. Comme si l'intensité de la Champions League ne lui permettait pas de faire l'un et l'autre. Une prestation qui fera peut-être réfléchir Franck Haise pour les prochains rendez-vous...

Elye Wahi : il n'a que 20 ans donc on sera indulgent avec lui. Mais l'ancien Montpelliérain n'est pas encore apte pour ce genre d'affiches. Face à une défense aussi solide que celle du PSV, on l'a très peu vu. Et comme, en plus, les centres n'arrivaient pas, il a passé l'une de ces soirées frustrantes que tous les attaquants vivent une fois dans leur vie (au moins).

7 avertissements reçus sur un match par le #RCLens : record dans l'histoire du club. — Laurent Mazure (@Laurentmazure) November 8, 2023

