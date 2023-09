RC Lens : les deux héros de Toulouse ne tirent pas la couverture à eux

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Mené au score le RC Lens a renversé Toulouse ce dimanche grâce à deux buts de Morgan Guilavogui et Wesley Saïd. Tous deux sont venus commenter ce premier succès de la saison en zone mixte.

"Ça récompense nos efforts"

"C’est une victoire avec la manière, s'est réjoui Guilavogui. A Metz on avait aussi fait un bon match mais on manquait d’efficacité. Là, on a mis les mêmes ingrédients avec la même intensité que face à Séville. C’est un grand plaisir pour moi de marquer à Bollaert, c’est quelque chose que j’attendais. J’ai la chance d’offrir la victoire à l’équipe. Ça récompense nos efforts." Saïd était tout à sa joie lui aussi... "Sur le plan personnel c’est toujours bien de marquer, a-t-il glissé. Et collectivement, ce but nous fait un bien fou. Je pense qu’on a mérité cette victoire. On est resté fidèles à nos principes et ça a payé."

