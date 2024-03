RC Lens : les images d’Openda (Leipzig) insultant un cadre du Real Madrid !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La prestation de Loïs Openda au Bernabeu ne restera pas dans les annales. Si l'ancien attaquant du RC Lens réalise une première saison honorable en Allemagne, il a tout raté ou presque hier face au Real Madrid et n'a pu empêcher l'élimination du RB Leipzig (1-1, 1-2). « Je vais t'en**le ta p*** de mère ! » Entre temps, Openda a connu un instant de craquage. Secoué par Dani Carvajal, le joueur de 24 ans s'est arrêté au bord de la touche pour insulter le défenseur du Real Madrid : « Je vais t'en**le ta p*** de mère ! » Heureusement, Antonio Rüdiger est venu calmer le jeu... 🚨 Loïs Openda était très en colère après Dani Carvajal :



« Je vais t’en**le ta p*** de mère ! » 🥶



🎥 @livescore pic.twitter.com/nAp3kemnbR — SPORTS ZONE (@SportsZone__) March 6, 2024

Passé dans les rangs du RC Lens, Loïs Openda (24 ans) a été éliminé en 8es de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, mercredi au Bernabeu (1-1). L'attaquant belge de Leipzig a craqué devant Dani Carvajal !

