RC Lens : les Sang et Or continuent de dominer la L1 dans un domaine prisé par Haise

Malgré un début de saison manqué et en dépit de la Champions League, le RC Lens demeure l'équipe qui court le plus en Ligue 1 ! C'était déjà le cas la saison passée, même si l'OM l'a concurrencée dans ce domaine, et ça l'est après 8 journées. Une statistique produite par la LFP montre que les Sang et Or courent en moyenne 122 kilomètres par partie. Ils devancent le Stade de Reims (121,4 km), le Stade Rennais (121,3 km), l'AS Monaco (120,1 km) et le RC Strasbourg (119,9 km) dans le Top 5.

Le pressing tout-terrain, la base du jeu lensois

Le pressing tout-terrain est la base du jeu prôné par Franck Haise depuis son arrivée sur le banc il y a trois ans et demi. Malgré les mauvais résultats du début de saison, cette philosophie continue d'être appliquée à chaque partie, ce qui explique que l'entraîneur du Racing soit resté optimiste même quand les victoires n'étaient pas au rendez-vous. Avec une telle activité de la part de ses onze joueurs, Lens peut voir la suite de la saison de façon positive !

