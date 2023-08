RC Lens : les Sang et Or déraillent à Brest, les notes des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Samba (6) : si le néo-capitaine des Sang et Or a aimanté les ballons et impressionné dans ses sorties, le portier est aussi fautif sur l'égalisation brestoise, d'une reprise de volée angle fermée de Kenny Lala (56e) et ne peut rien sur les deux penaltys. Dommage car à côté de ça, on l'a vu réaliser une parade dantesque sur Le Douaron (69e) et une autre précieuse sur la fin (81e).

Gradit (4) : coupable d'une grossière erreur dans la surface pour provoquer le penalty sur Le Douaron (44e), le défenseur est sorti à la pause, visiblement blessé. Remplacé par Haïdara (46e, 4), bousculé à l'image de la défense lensoise en seconde période.

Danso (5,5) : l'Autrichien a sorti une mi-temps impressionnante de solidité et une autre où il a quand même été bousculé par l'attaque brestoise. Au moins Satriano n'a pas échappé à sa vigilance...

Medina (5,5) : auteur d'une passe décisive laser sur le 2-0 lensois, l'Argentin a aussi montré son autre visage, un peu plus bourrin, au moment de prendre un jaune après avoir découpé Del Castillo (51e).

Frankowski (5) : match assez quelconque du piston droit polonais. Offensivement, le jeu a plus penché à gauche du côté de Machado. Défensivement, il a fait ce qu'il fallait pour éviter la catastrophe face à Mounié avant sa sortie. Remplacé par Le Cardinal (78e).

Diouf (6) : s'il n'a pas encore la brillance sur le jeu Lensois d'un Seko Fofana, l'ancien Bâlois a réussi ses débuts en Ligue 1. De la percussion, de l'intelligence dans ses choix, il ne manque plus qu'un petit dépassement de fonction pour être au top. Remplacé par un profil plus défensif avec Spierings (84e) suite à l'exclusion de Thomasson.

Abdul Samed (4) : le Ghanéen a besoin d'être au top athlétiquement pour briller dans l'abattage. On sent que ce n'est pas encore le cas. Fautif sur le penalty provoqué en fin de partie sur Mahdi Camara (86e).

Machado (7) : le meilleur lensois à Francis-Le-Blé. Le Colombien a avalé les kilomètres sur son côté et inscrit le but du 2-0 d'un coup de canon sur une transition rapide (22e).

Sotoca (6) : l'attaquant lensois aime bien Brest. Un triplé en ouverture de la saison 2022-23 et le premier but de la saison des Sang et Or cette année sur corner (11e). En espérant qu'il soit un peu plus qu'un tube de l'été cette saison.

Fulgini (5) : si l'influence de l'ancien Angevin n'est pas flagrante sur le jeu, ce dernier est redoutable sur coup de pied arrêté. Passeur décisif pour Sotoca (11e). Remplacé par Pereira da Costa (67e), discret.

Guilavogui (4) : Baptême du feu compliqué en Ligue 1 pour le petit frère de Josuha Guilavogui, qui n'a pas confirmé sa bonne préparation sur ce match. Remplacé par Thomasson (68e), sanctionné d'un carton rouge sévère pour une faute de Del Castillo (83e).

Conclusion :

Si les Sang et Or peuvent rager contre l'arbitrage, le carton rouge sévère pour Thomasson et les deux penaltys pour Brest, il faut surtout reconnaître que l'équipe de Franck Haise a aussi beaucoup manqué de constance sur 90 minutes. Sans quelques arrêts dantesques de Brice Samba, le score aurait pu être retourné beaucoup plus tôt. Le vice-champion a encore du travail...

