RC Lens : les Sang et Or ont ressuscité une recrue !

Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Le RC Lens a poursuivi sa remontée en L1 en battant Reims (2-0) samedi soir, avec un bon Ruben Aguilar sur le côté droit. Sa performance a valu à l'ancien monégasque d'être élu homme du match par les internautes du site Lensois.com.

Aguilar : "Je reprends goût à jouer à football"

Un Aguilar qui a partagé son bonheur d'avoir rejoint le RCL cet été, à la fin du match, lui qui avait un peu trop ciré le banc monégasque à son gout la saison passée... « Je suis très content d’être ici. Cela m’arrive parfois de remercier Arnaud Pouille et le coach. Je reprends goût à jouer à football et c’est le plus important », a-t-il glissé.

