RC Lens : mauvaise nouvelle avant le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

L’opposition entre le RC Lens et le RC Strasbourg vaudra le détour ce samedi à Bollaert (17h). Si la rencontre promet une belle partie de manivelle, l’arbitre pourrait y apporter une petite touche de piment supplémentaire : Willy Delajod.

Lourd revers à Monaco avec Delajod

L’officiel a dirigé 9 rencontres de Ligue 1 cette saison et a croisé la route du RC Lens une seule fois à cette occasion, contre l’AS Monaco à Louis II lors de la 4e journée. Les Sang et Or s’en rappellent puisqu’ils avaient été largement dominés (0-3). S’il a déjà sorti 38 cartons jaunes et 3 rouges directs depuis août, les Strasbourgeois, eux, ne l’ont encore jamais croisé cette saison.

Le corps arbitral désigné pour #RCLens-Strasbourg est connu https://t.co/XCTyPVrxwU — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 6, 2024

