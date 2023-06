RC Lens - Mercato : un nouvel appel du pied de Varane aux Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

De retour à Bollaert pour y disputer un match caritatif (Team Unicef vs RC Lens Légendes), Raphaël Varane a été accueilli comme un héros par le public lensois. Passé par le RC Lens entre 2002 et 2011, l’international français a reçu un accueil chaleureux qu’il a fortement apprécié : « Ça fait chaud au cœur, pour moi, c’est la maison, je me sens chez moi. » confiait-il à La Voix du Nord. Un club et un public qui restent donc dans son cœur.

Un retour possible à Lens

Quand on lui pose la question, Raphaël Varane n’exclut pas un retour chez les Sang et Or : « « Ça, je ne sais pas (rires). On verra à l’avenir. », rapporte la Voix du Nord. De plus, il déclarait dans une interview à GQ en mars dernier : « « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse Manchester ou Lens. ». Sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester United, Raphaël Varane, 30 ans, pourrait terminer sa carrière là où il l’a débutée.