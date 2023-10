RC Lens, OGC Nice : Haise règle sèchement la polémique Atal

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La polémique Youcef Atal ne s’arrête plus. Alors que le latéral algérien a été suspendu hier par son club de l’OGC après avoir partagé une story polémique jugée antisémite, certains acteurs du football n’hésitent pas à prendre position. Interrogé sur le sujet, Franck Haise ne veut pas s’opposer à la liberté d’expression des joueurs professionnels. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Haise prône la liberté d'expression « Sur ce sujet, d’abord on connait tous la situation donc je ne vais pas revenir dessus, a-t-il déclaré en conférence de presse. Par rapport à cette question, je crois d’abord beaucoup à l’authenticité, ça c’est une chose. L’authenticité cela veut dire être capable de s’exprimer. Je sais aussi que la parole des joueurs et des entraîneurs est scrutée. Est-ce que c’est une excellente chose ? C’est un autre débat. Après, je dirais que plutôt que d’attendre que les joueurs soient toujours exemplaires, quitte finalement à interdire certaines choses, nous on préfère prendre le pas de la responsabilité. Et donner le maximum d’éléments pour que les joueurs deviennent responsables ou soient responsables de leurs paroles. » 🎙️ 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 #HACRCL !



Le technicien Franck Haise et l'attaquant @Westar974 se sont exprimés en conférence de presse, ce mercredi, à deux jours de la reprise de la @Ligue1UberEats, au Havre. 👇#ÀChaud — Racing Club de Lens (@RCLens) October 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Invité à donner son avis sur la polémique au sujet de Youcef Atal, accusé d’apologie au terrorisme et suspendu par l’OGC Nice, Franck Haise a été cru dans ses propos au RC Lens. Le coach artésien prône la liberté d'expression.

Bastien Aubert

Rédacteur