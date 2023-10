RC Lens : la date du retour de blessure de Wahi est connue !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lors de la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France Espoirs contre Chypre (9-0), l'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, s'est blessé à la cheville gauche, sortant prématurément au retour des vestiaires. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ELYE WAHI Wahi de retour à l'entraînement ce week-end ? Alors qu'il ne s'agirait que d'un simple pour l'ancien Montpelliérain, Franck Haise, présent ce mercredi en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du Havre, a donné des nouvelles de son numéro 9, qui manquera quoi qu'il arrive le match face au HAC car suspendu. "Elye Wahi aura des soins pendant 48-72h, on devrait le récupérer pour le travail ce week-end", a confié le coach lensois devant les médias. RC Lens : Franck Haise confronté à de nombreuses incertitudes face au Havre https://t.co/CpKZxUnoyK — But! Football Club (@club_but) October 18, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent ce mercredi en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du Havre, le coach du RC Lens, Franck Haise, a annoncé qu'Elye Wahi, touché à la cheville gauche, devrait faire son retour à l'entraînement ce week-end.

Fabien Chorlet

Rédacteur