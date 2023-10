RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Après un début de saison raté en Ligue 1, le RC Lens retrouve peu à peu des couleurs en championnat et reste sur cinq matchs consécutifs sans défaite, dont une probante victoire sur le FC Nantes (4-0). Et au prochain match, les Sang et Or affronteront Lorient.

Il y a de la casse à Lorient avant de recevoir le RC Lens !

À quatre jours de cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, et ses hommes ont reçu plusieurs bonnes nouvelles venant du Morbihan. Et pour cause, d'après Ouest-France, quatre Merlus auraient manqués l'entraînement de ce mardi pour cause de blessure. Il s'agit de Benjamin Mendy, Aiyegun Tosin, Bamba Dieng et Quentin Boisgard. Les deux premiers joueurs cités seraient d'ores et déjà forfaits pour la réception du RC Lens.

