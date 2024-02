RC Lens : pourquoi les Sang et Or ont raté le coche à Reims (1-1)

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise a préféré faire tourner

Coincé entre deux rencontres de Ligue Europa, face aux Allemands de Fribourg, ce match du RC Lens face au Stade de Reims a tout d'abord été l'occasion d'un sacré pari signé Franck Haise. Le technicien lensois, qui savait qu'une victoire en terre rémoise serait synonyme de très bonne opération au classement avec les défaites de Nice et Monaco pendant le week-end, avait en effet décidé d'opérer 8 changements par rapport au match européen du milieu de semaine. Wahi, Sotoca et Pereira Da Costa étaient sur le banc de touche pour souffler. Idem pour Gradit, El Aynaoui, Haïdara et Aguilar. Et si le Stade de Reims était la formation qui réussissait le mieux aux Sang et Or au 21e siècle (5 victoires, 4 matches nuls), il fallait tout de même être convaincu de ses remplaçants pour prendre un tel risque.

Les supporters ont fait le spectacle

C'est souvent le cas à Lens et ce fut encore plus vrai à Reims : les supporters des Sang et Or ont mis une sacrée ambiance. Et il a même fallu l'arrêt temporaire de la rencontre pour que de nombreux fumigènes soient éteints dans le parcage lensois. Sur le terrain, en revanche, morne plaine. Les Lensois, qui avaient de toute évidence décidé de laisser le ballon à leurs adversaires, n'ont rien montré sur le plan offensif quarante-cinq minutes durant. Wesley Saïd avait certes ouvert le score (11e), mais son but avait logiquement été annulé pour une position de hors-jeu. Et c'est ce dernier, alors que le Stade de Reims avait ouvert le score à la 41e minute par Diakité, qui a concrétisé l'une des très rares opportunités lensoises. Dans les arrêts de jeu de la première période (45e+2), sur une merveille de centre de Frankowski, Agbadou était trop court de la tête et Saïd croisait la sienne et trompait Diouf sur la droite. Pour le reste, rien à signaler.

Des changements tardifs, une maladresse récurrente

Les supporters du RC Lens, sur les réseaux sociaux, avaient pour le moins été étonnés du onze de départ de leur formation. Et ils ont même du attendre la 69e minute de la rencontre pour que Franck Haise opère ses premiers changements. Les entrées de Sotoca, Guilavogui et El Aynaoui permettaient aux Artésiens de se montrer plus dangereux sans que la maladresse de certains éléments prenne fin. Car de toute évidence, Lens aurait pu et dû prendre l'avantage au retour du vestiaire. A la 68e minute, Saïd jouait dans l'axe pour Thomasson qui, d'une talonnade, remettait instantanément pour Fulgini qui, dans l'axe, croisait trop sa frappe du pied droit. Huit minutes plus tard, idéalement servi par Chavez, Guilavogu, certes gêné par le retour d'Abdelhamid, ne trouvait pas le cadre face au gardien rémois. Et que dire des deux occasions de Chavez, aux 78e et 85e minute. Pour sa première occasion franche, il ratait le ballon à deux mètres du but rémois. Pour la seconde, servi par Frankowski, il reprenait le ballon de la...cuisse et voyait le ballon filer à droite du but de Diouf.

Avec ce match nul, qui laissera forcément quelques regrets, Haise n'a pas remporté son pari. Et le RC Lens se contente désormais de la 6e place avec 36 points. A deux longueurs de l'AS Monaco et du voisin lillois.

