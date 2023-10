RC Lens - PSV : un grand coup de balai dans le onze d’Haise ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Au RC Lens, Franck Haise pourrait reconduire le même onze victorieux contre Arsenal avant la trêve, demain face au PSV (21h). Laissé au repos face au HAC (0-0), Deiver Machado devrait retrouver son rôle de piston gauche, et Facundo Medina, entré en fin de match, sera logiquement de retour dans l’axe gauche de la défense. Remis d’un coup reçu à une cheville avec les Espoirs, Elye Wahi sera, sauf surprise, aligné dans l’axe de l’attaque artésienne. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Deux incertitudes au RC Lens Au milieu, la nouvelle contre-performance d’Andy Diouf en Normandie a confirmé que le duo Salis Abdul Samed–Nampalys Mendy avait pris de l’avance pour les gros matches. Selon L’Équipe, les incertitudes concernent le poste de piston droit, où Ruben Aguilar séduit même si Przemyslaw Frankowski demeure une valeur sûre aux yeux de Haise, et celui d’attaquant de soutien à gauche, avec un bras de fer Adrien Thomasson-Angelo Fulgini. Fautif puis héros contre Arsenal, Thomasson pourrait garder sa place. Les unes de L'Équipe du lundi 23 octobre. pic.twitter.com/wpv6bxOaNw — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après avoir géré son effectif lors du déplacement au Havre vendredi en Ligue 1 (0-0), Franck Haise aura plus de choix pour composer le onze qui défiera le PSV Eindhoven au stade Bollaert, mardi soir en Ligue des Champions (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur