RC Lens : Reims veut éviter d’être envahi de Sang et Or, le club se lâche !

Sur les réseaux sociaux ce vendredi matin, plusieurs internautes s’étaient étonnés que des plaisantins aient remplacé le panneau « Reims » par celui de « Lens ». Il s’agissait en réalité d’un coup de com’ du club champenois afin de lancer la pré-vente pour le match Stade de Reims – RC Lens du dimanche 18 février prochain.

Le clip génial de Reims pour inciter ses supporters à remplir Delaune

Agacé d’avoir quasiment dû jouer à l’extérieur à Delaune l’an passé et d’avoir d’ailleurs été moqué sur la toile pour ça, Reims a mis les petits plats dans les grands avec un clip vidéo assez génial afin d’inciter les supporters des Rouge et blanc à prendre leur place pour cette rencontre entre équipes du haut de tableau.

S’il n’y a aucune rivalité entre les deux villes, seulement 193 kms séparent la cité minière de la cité des sacres. A chaque fois, du fait de l’absence d’arrêtés, il n’est pas rare de voir plus de 1000 Sang et Or déferler sur Reims et mettre l’ambiance…

