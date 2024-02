Fofana (ex RC Lens) et Diakité (Stade de Reims) qualifient la Côte d'Ivoire au terme d'un scenario incroyable !

Incroyable parcours que celui de la Côte d'Ivoire à la CAN. Pays organisateur, la sélection ivoirienne avait failli passer à la trappe dès le premier tour, fatal à Jean-Louis Gasset. La voilà aujourd'hui dans le dernier carré.

Les Eléphants sont venus à bout du Mali (2-1). Ils étaient pourtant réduits à dix suite à l'expulsion de Kossonou, et menés. Mais Adingra a égalisé juste avant le temps additionnel, et c'est le Rémois Oumar Diakité, d'une Madjer, suite à un tir de Seko Fofana, qui a offert une la victoire aux Ivoiriens, à la dernière seconde de la prolongation. Dans une ambiance exceptionnelle.

