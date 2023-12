RC Lens - Stade de Reims : un Haise record sort les muscles avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est bel et bien de retour. Victorieux du Stade de Reims hier à Bollaert (2-0), les Sang et Or se sont invités dans le Top 5 avant les matches du jour. « En début de saison, ce match on l’aurait perdu, a reconnu Franck Haise en conférence de presse. Il nous fallait un peu de réussite, jouer avec les moyens qui étaient les nôtres. » Invaincu depuis 11 matches en L1 (7 victoires, 4 nuls), le RC Lens pointe désormais à quatre points du podium et six de l’OGC Nice, où il terminera l’année mercredi avec un huitième clean-sheet en vue.

Haise au sommet des coaches du RC Lens

« On sait qu’on n’était pas les meilleurs la saison dernière, on ne l’est toujours pas cette année, personne n’est dupe. Mais des choses permettent de compenser, l’organisation, l’adaptation et le coeur. Je crois beaucoup à ça », a conclu Haise, fier de rappeler que son équipe a toujours trouvé les forces pour répondre après un match de Ligue des champions (5 victoires, 1 nul). Au niveau personnel, Haise compte 49,23 % de victoires, en Ligue 1, avec le RC Lens. Aucun autre entraîneur n'a fait mieux en Artois.

