RC Lens, Stade Rennais : les Sang et Or accrochés à domicile, les Bretons corrigés à Milan, le TFC peut croire à l'exploit

On savait que la soirée allait être compliquée pour les clubs français engagés en Ligue Europa. Et on n'a pas été déçus...Face à de solides adversaires que sont Benfica, pour Toulouse, le Milan AC, pour le Stade Rennais, et enfin Fribourg, qui se déplaçait sur la pelouse du RC Lens, les rencontres promettaient d'être pour le moins complexes.

Le Stade Rennais s'écroule au retour des vestiaires

Ce fut le cas pour le Stade Rennais, seulement mené d'un petit but à la pause à San Siro. Si Rafael Leao avait trouvé la barre dès la 7e minute, c'est Ruben Loftus-Cheek, 25 minutes plus tard et sur un centre de Florenzi, qui trompait Steve Mandanda d'une tête décroisée (0-1, 32e). Les joueurs de Julien Stéphan, timides offensivement au cours du premier acte sans la moindre occasion de but sérieuse, prenaient un coup sur la tête au retour des vestiaires. A la 47e minute, à la suite d'un corner, Simon Kjaer déviait le ballon du dos, poussant Mandanda à la parade avant que Loftus-Cheek, encore lui, double la mise d'une tête plongeante à bout portant (0-2, 47e). Six minutes plus tard, Theo Hernandez, sur son côté gauche, récupérait le ballon, combinait avec Leao, avant de centrer en retrait et de retrouver le Portugais qui, d'une frappe imparable du pied droit, trompait Mandanda une nouvelle fois (0-3, 53e). Les Rennais auraient même pu encaisser un revers encore plus significatif à la 73e minute, lorsque Pulisic, dans la surface de réparation, contraignait Steve Mandanda à une énième parade sur une frappe du pied droit. Okafor reprenait et Matusiwa sauvait les Rennais du 4-0 en dégageant sur sa ligne. Il faudra toutefois un miracle aux joueurs de Stéphan pour, dans une semaine lors du match retour, poursuivre l'aventure en Ligue Europa.

Beau spectacle à Bollaert

Match beaucoup plus serré à Bollaert pour les Lensois qui ont eu toutes les peines du monde face aux Allemands de Fribourg. Après 45 premières minutes animées, et des occasions de part et d'autre (transversale trouvée par Sallai à la 19e minute, frappe non cadrée de Sotoca bien servi en profondeur à la 28e), le spectacle ne baissait pas en intensité au retour des vestiaires. A la 58e minute, le milieu de terrain de Fribourg, Eggestein, adressait une frappe du pied droit que Danso sauvait sur sa ligne en parvenant dégager en corner. Franck Haise et les siens pensaient quant à eux avoir fait le plus difficile à la 70e minute, à la suite d'un corner, lorsque Haïdara, en deux temps, et à la suite d'un corner trompait enfin la vigilance de Atubolu. Problème, le VAR entrait en action et refusait le but des Sang et Or pour un hors-jeu de Frankowski au départ du corner. Le RC Lens devra se montrer plus tranchant dans une semaine, lors du match retour, pour espérer continuer l'aventure en Ligue Europa.

Dans le troisième match de la soirée, pour les clubs français, le Toulouse Football Club a longtemps cru à un excellent match nul sur la pelouse du Benfica. L'ancien parisien, Angel Di Maria, ouvrait le score à la 68e minute sur pénalty, avant que Desler, d'une volée rasante du pied droit, n'égalise à la 75e minute. Mais à la 95e minute du match, le club portugais bénéficiait d'un second pénalty et Di Maria, encore lui, donnait l'avantage à Benfica. Pour Toulouse, qui a fini à 10 avec l'expulsion dans les arrêts de jeu de Mawissa, l'exploit demeure possible au match retour.

