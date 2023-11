RC Lens : Thomasson pointe les lacunes affichées à Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Il n'y a pas eu de vainqueur cet après-midi entre le FC Lorient et le RC Lens (0-0), au Moustoir, et Adrien Thomasson, entré en jeu, n'a pas caché sa déception au moment d'analyser la rencontre au micro du diffuseur. "On manque d'agressivité, de justesse technique dans la surface adverse." « Il y avait un peu de frustration sur une action où l'arbitre aurait dû laisser jouer, a-t-il regretté. Il y a beaucoup de regrets. C'est un mauvais point pour nous vu le contenu, les occasions. On aurait mérité de l'emporter, malheureusement c'est un peu récurrent. On manque d'agressivité, de justesse technique dans la surface adverse. Il faut qu'on soit plus tueur. Lorient aurait même pu faire un petit hold-up, mais Brice (Samba) nous a bien sauvés. »

Laurent HESS

Rédacteur