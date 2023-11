PSV Eindhoven - RC Lens : Thomasson s'attend à une chaude réception au Philips Stadion

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Il n'y a pas eu de vainqueur samedi dernier entre le FC Lorient et le RC Lens (0-0), au Moustoir, et Adrien Thomasson, entré en jeu, avait déploré un "manque d’agressivité et de justesse technique dans la surface adverse", alors que dans le même temps le PSV avait cartonné en déplacement sur la pelouse de l'Heracles Almelo (6-0), avec six buteurs différents et quatre buts inscrits en deuxième mi-temps.

"C’est encore tôt pour parler de qualification"

Avant d'aller défier les Bataves, c'est ce même Adrien Thomasson qui était aux côtés de Franck Haise hier en conférence de presse. "Le PSV est une bonne équipe, elle possède une sacrée force offensive qui peut mettre des équipes en difficulté sur différentes phases. La moindre faute de concentration peut se payer cher", a-t-il prévenu. Avant d'ajouter... "C’est toujours plaisant de jouer dans des ambiances chaudes comme à Eindhoven. J’ai le souvenir d’un PSV-Lyon qui était bien chaud. A nous d’être concentrés, il y aura beaucoup de bruit, ce sera important de bien communiquer sur le terrain. » Un bon résultat permettrait au RCL de se rapprocher des 8es de finale mais Thomasson se veut prudent. "C’est encore tôt pour parler de qualification. On nous en a beaucoup parlé après notre victoire contre Arsenal mais pour le moment, rien n’est fait."

