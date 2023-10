RC Lens : un accord XXL en passe d’être bouclé pour Bollaert !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L’avenir du RC Lens est déjà tout tracé. En plus de la quête de nouveaux investisseurs qui avance dans le bon sens, Joseph Oughourlian a fait savoir sur les ondes de France Bleu Nord qu’un accord était proche d'être trouvé entre le club artésien et la mairie de Lens pour le rachat du Stade Bollaert. Si elle se confirme, cette nouvelle pourrait changer la vie du Racing et de ses fidèles supporters. De nouveaux investisseurs au RC Lens ? Ce matin, ce même Oughourlian avait déjà expliqué être en « discussion avancée avec certains investisseurs » avec qui cela pourrait « se conclure dans les prochains mois. » Le Racing cherche « 50 millions d’euros en plus par rapport aux 20 millions d’euros de Side Invest. 🔴 BREAKING !



Un accord est proche d'être trouvé entre le RC Lens et la mairie de Lens pour le rachat du Stade Bollaert, annonce Joseph Oughourlian ! ❤💛



Sacrée opération !



(@fbleunord) pic.twitter.com/YEz0iuUoba — Footballogue (@Footballogue) October 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le président du RC Lens Joseph Oughourlian a poursuivi ses annonces fortes au sujet de l’avenir du club artésien. On apprend ainsi qu’un accord est en passe d’être trouvé avec la mairie pour le rachat du Stade Bollaert !

Bastien Aubert

Rédacteur