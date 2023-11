RC Lens : un ancien Bleu voit Bamba s'installer en équipe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Lors du match de charité qui s'est disputé en début de semaine à Bollaert, Sébastien Frey a officié dans l'équipe des Légendes, aux côtés notamment de Zinédine Zidane, Didier Deschamps et Jean-Pierre Papin. Après la partie, l'ancien gardien, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le Calcio, a évoqué les prestations impeccables de Brice Samba depuis son arrivée à Lens il y a un an. Pour lui, pas de doute, entre Mike Maignan et Brice Samba, l'avenir s'annonce radieux dans les cages de l'équipe de France. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS "Brice Samba est une très belle surprise" "Je suis Mike régulièrement car je commente quelques rencontres en Italie. Après moi, c’est le seul gardien français qui est en train de s’imposer en Italie. Ça fait du bien de voir que quelqu’un a pris la relève. Mike est le gardien moderne, complet avec beaucoup de personnalité. Il s’est imposé tout de suite en équipe de France. Il a été rapidement performant. Passer après Hugo Lloris et sa longévité, cela aurait pu ne pas être facile. Il a pris la place. Ce sera le gardien de l’équipe de France pendant quelques années. Derrière, Brice Samba est une très belle surprise. Je suis très positivement surpris. C’est un gardien costaud, solide, moderne. Il joue très bien au pied. J’ai échangé à son propos notamment avec Guillaume (Warmuz) et pas mal d’autres portiers. L’équipe de France va être au top pendant de nombreuses années au poste de gardien de but." Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 À vos agendas ! La programmation de #RCLOL est connue 💥



Podcast Men's Up Life Pour résumer Au micro de Lensois.com, Sébastien Frey a estimé que le gardien du RC Lens Brice Samba avait toutes les qualités pour s'installer sur la durée en équipe de France : "C'est un gardien costaud, solide, moderne. Il joue très bien au pied".

