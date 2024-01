RC Lens : un ancien chouchou du FC Nantes fait l'éloge des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Lucas Deaux a fait l’éloge du RC Lens dans une interview pour 90 football. Le milieu de terrain est actuellement sans club. L’ancien Nantais est dégoûté du football, il s’explique : “C’est un business complet. Le joueur est un morceau de viande. Le foot avec les copains ? Il existe encore, mais c’est rare”. Mais il existe toutefois des exceptions et l'une d'entre elles mène en Artois. Les valeurs du RC Lens L'ancien milieu des Canaris mentionne le RC Lens comme un club vivant, où la passion règne, où le footballeur n’est pas considéré comme un bout de viande. Selon lui “Lens se forme avec des valeurs”. Une idée que partagent de nombreux acteurs du football et qui ne doit donc rien hasard... 💥 Lucas Deaux : «Le foot d’aujourd’hui, je ne l’aime pas. C’est un business complet. Le joueur est un morceau de viande. Le foot avec les copains ? Il existe encore, mais c’est rare. Dans un club comme Lens, ça existe, dans des clubs qui se forment avec des valeurs.»



💥 Lucas Deaux : «Le foot d'aujourd'hui, je ne l'aime pas. C'est un business complet. Le joueur est un morceau de viande. Le foot avec les copains ? Il existe encore, mais c'est rare. Dans un club comme Lens, ça existe, dans des clubs qui se forment avec des valeurs.»



🔴… pic.twitter.com/YsJILZSx9g — 90football (@90footballFr) January 3, 2024

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur