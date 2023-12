RC Lens : un goleador de Ligue 1 s’incline face à Danso

Révélation de l’année 2023 au Toulouse FC, Thijs Dallinga (23 ans) s’est imposé comme l’un des plus sûrs buteurs du championnat français. Sur le site de la LFP, le néo-international néerlandais a évoqué la Ligue 1, ses difficultés d’adaptation et la rudesse des défenses locales.

Thijs Dallinga a notamment mis en avant un stoppeur du RC Lens qui l’a impressionné : Kévin Danso. « Le meilleur que j’ai affronté, c’est Kevin Danso de Lens. Il a toutes les qualités qui font un bon défenseur : il est costaud et agressif dans les duels mais il est également rapide et il lit très bien le jeu. Si un attaquant va prendre la profondeur, il anticipe tout de suite », a glissé le joueur passé par le centre de formation de Feyenoord, qui a également eu du fil à retordre, à un degré moindre, avec le Marseillais Chancel Mbemba.

Le Racing a d’ailleurs énormément marqué l’ancien goleador de l’Excelsior Rotterdam puisqu’il cite un ancien Sang et Or parmi ses inspirations : « J’aime regarder Erling Haaland car il correspond beaucoup à la définition que je donnais de l’attaquant parfait. Il est rapide, à l’aise techniquement, toujours dangereux, capable de marquer de n’importe où… Il est vraiment au-dessus de tout le monde. Il y a beaucoup à apprendre d’un attaquant comme lui. La saison dernière, j’aimais bien Loïs Openda même s’il a un style différent du mien ».

Entretien 100% attaquant avec 𝗧𝗵𝗶𝗷𝘀 𝗗𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮, presque 30 buts avec le @ToulouseFC et désormais international néerlandais 🇳🇱 ➡️ https://t.co/RGCCdkdqeH pic.twitter.com/bDERgc36sg

