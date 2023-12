RC Lens : un horrible record battu à Nice et un indice envoyé par Haise au Mercato ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

La série d’invincibilité du RC Lens s’est arrêtée à 11 matches hier, à Nice (0-2). Franck Haise notait que les statistiques athlétiques de son succès face à Reims samedi (2-0) démontraient que ses joueurs n’étaient pas fatigués. Il est resté sur ce constat hier.

« On a fait des choses différentes et intéressantes avec nos moyens, a-t-il expliqué en conférence de presse. On a manqué de précision, de percussion et de présence dans les 25 derniers mètres pour faire plus mal à cette équipe. Malgré nos erreurs, on a fait ce qu’on avait envie de faire, notamment dézoner et les faire courir. On a subi leurs transitions et leur qualité individuelle, celles de joueurs offensifs capables d’éliminer dans les un contre un, de garder le ballon et de percuter. »



« Nous n’avons pas autant de dribbleurs que d’autres équipes... »

Hier, le RC Lens a été la seule équipe à ne pas avoir réussi un seul dribble (sur cinq tentés) sur une rencontre de Ligue 1 depuis le RC Strasbourg en octobre 2022. Aucune autre n’en avait tenté moins cette saison en championnat ! « Nous n’avons pas dans notre effectif autant de dribbleurs que peuvent en avoir d’autres équipes, a fait remarquer Haise. Pour autant, nous avons des joueurs en capacité d’éliminer, comme Wesley (Saïd) et David (Pereira Da Costa). Sur le reste, collectivement, on se devait d’amener plus de monde dans les zones dangereuses. Et d’avoir plus de justesse sur certaines situations pour être plus incisifs. »

A Nice, le #RCLens n'a tenté que 5 dribbles (plus faible total d'une équipe de L1 cette saison), pour aucun réussi (une première depuis Strasbourg, en 2022, selon Opta). — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 21, 2023

Podcast Men's Up Life