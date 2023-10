RC Lens : un premier verdict est tombé pour la blessure de Wahi !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Lors de la large victoire ce mardi de l'équipe de France Espoirs contre Chypre (9-0), comptant pour les éliminatoires de l'Euro U21 2025, Elye Wahi est sorti prématurément en raison d'une blessure à la cheville gauche. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ELYE WAHI Un simple coup pour Wahi ? Lors du direct, la chaîne L'Équipe, qui diffusait ce match des Bleuets, a évoqué un simple coup reçu par l'attaquant du RC Lens, qui devrait sans doute passer dans les prochaines heures des examens afin d'en savoir plus sur la nature et la gravité de sa blessure. Quoi qu'il arrive, l'ancien Montpelliérain manquera ce vendredi (21h) le match d'ouverture de la neuvième journée de Ligue 1 face au Havre puisqu'il est suspendu. RC Lens : après Danso, Wahi s'est aussi blessé ! https://t.co/TAEmMAtSxd — But! Football Club (@club_but) October 17, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'attaquant du RC Lens, Elye Wahi, s'est blessé à la cheville gauche ce mardi lors de la large victoire ce mardi de l'équipe de France Espoirs contre Chypre (9-0), comptant pour les éliminatoires de l'Euro U21 2025.

Fabien Chorlet

Rédacteur