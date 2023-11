RC Lens : Haïdara craint des Sang et Or déconcentrés face à Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Même s'ils ont l'habitude d'évoluer dans une ambiance exceptionnelle à Bollaert, les Sang et Or pourraient être impressionnés ce soir par l'Emirates Stadium. C'est en tout cas la crainte de Massadio Haïdara. En conférence de presse hier, le latéral gauche du Racing a expliqué qu'il connaissait bien l'antre d'Arsenal, pour y avoir plusieurs fois avec Newcastle, dont il a défendu les couleurs pendant cinq ans, et qu'il était facile d'y perdre sa concentration...

"Il ne faut pas être trop pris avec ça"

"C’est toujours plaisant d’affronter les grandes équipes surtout dans des beaux stades comme celui-ci. C’est bien mais il ne faut pas être trop pris avec ça, sinon on tendance à oublier pourquoi on est venu. C’est bien, c’est beau, mais on sait pourquoi on est venus et il faut se concentrer sur ça. On essaye de gérer comme on peut. Après, chacun a sa façon de gérer ces choses-là. Personnellement le fait d’y avoir joué, je le verrai sans doute différemment si je commence la partie. Après, ce sont les aléas du football, chaque stade est différent et on s’habitue."

